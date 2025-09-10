Amenzi în valoare de peste 378.000 de lei și peste 27.000 de persoane verificate în cadrul acțiunilor desfășurate în acest an de Poliția de Frontieră

Aderarea României la spațiul Schengen și, implicit, suspendarea controalelor la frontiera internă, a generat o reorientare a concepției securizării frontierei de stat, pentru că misiunea principală a instituției Poliției de Frontieră trebuie continuată și adaptată la noul statut al țării noastre – cel de stat cu drepturi depline al spațiului Schengen.

Misiunile Poliției de Frontieră Satu Mare

Misiunile Poliției de Frontieră Satu Mare presupun, în continuare, activități de combatere a migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, respectiv menținerea unui climat de siguranță și ordine publică.

Totodată, preocupările polițiștilor de frontieră pentru combaterea traficului cu arme, muniție și substanțe interzise, a evaziunii fiscale, a fraudei vamale și a economiei subterane, dar și a traficului internațional cu autovehicule furate sunt, și în prezent, continuate prin acțiunile desfășurate pe căile de comunicații care converg spre frontiera româno-maghiară și în zona de responsabilitate a Poliției de Frontieră Satu Mare.

Cooperarea cu alte structuri și autorități internaționale

Independent sau în cooperare cu alte structuri județene care au atribuții în acest domeniu, ori în comun cu autoritățile maghiare (Căpitănia Superioară de Poliție a Comitatului Szabolcs Szatmar Bereg), polițiștii de frontieră sătmăreni, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, au desfășurat, de la începutul acestui an, numeroase acțiuni menite să asigure respectarea legislației interne și internaționale de către participanții la traficul transfrontalier.

Acțiuni tip BLITZ în județul Satu Mare

Astfel, în primele opt luni ale acestui an, în județul Satu Mare, polițiștii de frontieră au organizat și desfășurat, în sistem integrat, împreună cu polițiștii din cadrul IPJ Satu Mare, jandarmii din cadrul IJJ Satu Mare și lucrătorii Biroului pentru Imigrări Satu Mare, 32 de acțiuni tip BLITZ, în cadrul cărora au fost verificate, folosind aplicația eDAC, aproximativ 20.250 de persoane și 10.060 mijloace de transport.

Pentru diferite nereguli constatate, au fost aplicate 420 de sancțiuni contravenționale, iar valoarea totală a amenzilor s-a ridicat la aproximativ 332.400 lei.

Tot în cadrul acestor acțiuni au fost întocmite 11 dosare penale, au fost reținute 39 de certificate de înmatriculare, 23 de seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare, 16 permise de conducere și 10 cărți de identitate.

De asemenea, au fost descoperite șapte semnalări – persoane care erau căutate pentru participarea la diferite proceduri judiciare, 15 semnalări de sechestru civil și patru cazuri în care cărțile de identitate ale cetățenilor opriți la control erau anulate.

Acțiuni în cooperare cu Direcția Regională Vamală Cluj

Tot în această perioadă, polițiștii de frontieră sătmăreni au organizat alte 11 acțiuni în cooperare cu Direcția Regională Vamală Cluj – echipaje mobile Satu Mare. Pe timpul desfășurării acestor activități, care s-au derulat pe căile de comunicații care duc spre frontiera româno-maghiară, au fost verificate, tot folosind aplicația eDAC, 1.600 de persoane și 690 mijloace de transport.

Abaterile legislative constatate au fost sancționate cu amenzi care au însumat 17.500 de lei, au fost aplicate trei avertismente, s-a reținut un certificat de înmatriculare și a fost depistată o persoană care era căutată în vederea participării la o procedură judiciară.

Acțiuni comune cu autoritățile maghiare

De la începutul acestui an, polițiștii de frontieră din Satu Mare, în cooperare cu autoritățile maghiare din cadrul Căpităniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs Szatmar Bereg, au desfășurat 10 acțiuni în zona de proximitate a fostelor puncte de trecere a frontierei, pe căile de comunicație care converg spre frontiera româno-maghiară, în zona de competență a ITPF Sighetu Marmației.

Peste 5.300 de persoane și 2.620 de mijloace de transport au fost oprite în trafic. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, iar valoarea totală a amenzilor s-a ridicat la aproximativ 28.400 de lei.

De asemenea, au fost aplicate 12 avertismente, au fost reținute 3 certificate de înmatriculare și au fost întocmite două dosare penale pentru infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. În cazul a doi cetățeni opriți la control s-a constatat faptul că aveau cărțile de identitate anulate, iar o persoană care era căutată în vederea participării la o procedură judiciară a fost descoperită.

Respectarea legislației – o obligație și în spațiul Schengen

Suspendarea controalelor la frontiera internă, odată cu aderarea României la spațiul Schengen, nu a eliminat obligativitatea respectării legislației interne și internaționale. Dimpotrivă, cetățenii care călătoresc în străinătate sau în țara noastră se bucură de toate facilitățile pe care acest statut al României l-a câștigat, dar este imperios necesar să subliniem faptul că persoanele (fie cetățeni români, fie străini) au datoria de a respecta pe deplin toate prevederile legale în vigoare. Iar prin desfășurarea periodică a acestor acțiuni,

Poliția de Frontieră Satu Mare își îndeplinește datoria de a veghea la respectarea ordinii și siguranței publice, a valorilor unui stat european membru cu drepturi depline al spațiului Schengen.