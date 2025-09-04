Aniversare: Fostul CĂPITAN al Olimpiei Satu Mare, Cosmin Iuhas, la borna 41!

Acum, arbitru în cadrul AJF Satu Mare, Iuhas a evoluat ca jucător la Someșul Satu Mare, Sportul Șimleu, FC Bihor, U Cluj Napoca sau CS Otopeni iar ca antrenor a pregătit la nivel de județ pe Il Calcio Satu Mare, Luceafărul Decebal, Știința Beltiug , Recolta Dorolț , Unirea Tășnad și CSM Olimpia Satu Mare.

Este și un bun organizator de competiții la LPS Satu Mare iar ca antrenor e posesor de licența B.

Vineri, 05 septembrie 2025, Ciubu-Cosmin Iuhas împlinește 41 de ani.

Familia și prietenii de la GNV și NVTV îi urează un sincer La mulți ani cu multă sănătate și putere de muncă.