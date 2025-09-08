Anul școlar 2025-2026: calendar, vacanțe și programe pentru elevi

Anul școlar 2025-2026 a debutat pe 8 septembrie 2025 și să se încheie pe 19 iunie 2026, conform Ordinului emis de ministrul Educației, Daniel David. În total, elevii vor avea 36 de săptămâni de cursuri, structurate pe module.

Vor fi și vacanțe modulare, două programe extracurriculare și mai multe zile libere pentru elevi.

Potrivit Ordinului ministrului Educației, Daniel David, cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026. Anul școlar care urmează este împărțit în cinci module:

Structura anului școlar

8 septembrie – 24 octombrie 2025

3 noiembrie – 19 decembrie 2025

8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 – data exactă stabilită la nivel de județ

16/23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026

15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanțe programate în anul școlar 2025-2026:

25 octombrie – 2 noiembrie 2025

20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

O săptămână între 9 februarie – 1 martie 2026 (vacanță mobilă)

4 – 14 aprilie 2026

20 iunie – 6 septembrie 2026

Clasele terminale vor încheia mai devreme: a XII-a și a XIII-a pe 5 iunie, iar clasa a VIII-a pe 12 iunie. În schimb, elevii din liceele tehnologice și învățământul profesional vor merge la școală până pe 26 iunie.