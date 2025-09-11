Arbitrii sătmăreni, testați înaintea sezonului de toamnă

Lotul arbitrilor ce activează în campionatele organizate de AJF Satu Mare a avut parte de testările fizice de început de sezon.

O primă testare , la baza sportivă LPS-Dinamo , a avut loc vinerea trecută iar la ea au participat 20 de arbitrii iar a doua a avut loc miercuri după amiază cu participarea altor 24 de arbitrii.

Testarea de săptămâna trecută a fost supervizată de arbitrul divizionar, Ovidiu Mazilu iar cea de miercuri după amiază de arbitrul asistent divizionar, Toth Krisztian.

”Mă bucur că am reușit să trecem cu bine peste această acțiune și că am văzut colegi arbitrii care vin cu pasiune în continuare a arbitraj. Ne dorim să atragem cât mai mulți tineri spre arbitraj și vom continua munca de promovare a activităților noastre de la nivel de AJF Satu Mare. Sper să avem un sezon de primăvară reușit la nivel de arbitraj în județul Satu Mare” ne-a transmis arbitrul divizionar, Ovidiu Mazilu.

De asemenea arbitrul asistent Toth Krisztian s-a declarat mulțumit de modul în care cei mai tineri arbitrii s-au prezentat la teste. ”E bine că avem acest lot de arbitrii stagiari și sunt sigur că aceștia vor crește în valoare de la meci la meci. Le doresc succes în cariera pe care o încep din acest sezon.”.