BANI FALȘI. Doi bărbați din Sanislău, prinși după ce au pus în circulație bancnote false de 500 de euro

Polițiștii și procurorii au documentat activitatea infracțională a doi tineri, care au cauzat unui localnic un prejudiciu de 5.000 de lei



Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei, au destructurat o rețea de falsificare și punere în circulație de bancnote contrafăcute. Doi bărbați din Sanislău, în vârstă de 18 și 28 de ani, sunt cercetați după ce au utilizat în mod repetat bancnote de 500 de euro false, provocând un prejudiciu de mii de lei.

Cum au acționat suspecții

Cei doi bărbați ar fi oferit spre preschimbare bancnote falsificate unei persoane de 53 de ani din aceeași localitate. Prin această metodă, victima a fost prejudiciată cu suma de 5.000 de lei.

Percheziții și rețineri

La data de 13 septembrie, polițiștii au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în Sanislău, iar cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.

Acțiunea a beneficiat de suportul polițiștilor criminaliști din cadrul IPJ Satu Mare și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi.

Recomandări pentru cetățeni

Polițiștii atrag atenția asupra riscului tranzacțiilor dubioase. Oamenii sunt sfătuiți să verifice cu atenție elementele de siguranță ale bancnotelor și să evite schimburile de sume mari de bani cu persoane necunoscute. În cazul în care există suspiciuni privind autenticitatea unei bancnote, aceasta trebuie prezentată de urgență la cea mai apropiată unitate de poliție.