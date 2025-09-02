Bărbat, cercetat pentru că a fost prins la volan fără dreptul de a conduce

La data de 1 septembrie a.c, în jurul orelor 20.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu între municipiul Carei și localitatea Moftinu Mic, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un bărbat de 27 de ani, din localitatea Vetiș.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.