Biblioteca Județeană Satu Mare continuă programul #HiDigital pentru seniori

Marți a avut loc o nouă sesiune a programului #HiDigital, desfășurat la Biblioteca Județeană Satu Mare, în parteneriat cu Fundația Vodafone România și Asociația Cutezătorii Munților.
Participanții au învățat noțiuni de bază despre internet:
-
ce este internetul și cum funcționează,
-
cum să se conecteze la rețea,
-
metode rapide și eficiente de căutare a informațiilor,
-
precum și cum să partajeze un link cu prietenii.
Programul își propune să sprijine incluziunea digitală a seniorilor, oferindu-le instrumentele necesare pentru a se descurca mai ușor în mediul online.
„Ne bucurăm să descoperim lucruri noi în fiecare săptămână”, au transmis organizatorii, subliniind importanța dezvoltării abilităților digitale pentru toate categoriile de vârstă.
Proiectul #HiDigital continuă săptămânal, deschizând noi oportunități de învățare și conectare prin tehnologie.