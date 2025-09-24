Biblioteca Județeană Satu Mare continuă programul #HiDigital pentru seniori

Marți a avut loc o nouă sesiune a programului #HiDigital, desfășurat la Biblioteca Județeană Satu Mare, în parteneriat cu Fundația Vodafone România și Asociația Cutezătorii Munților.

Participanții au învățat noțiuni de bază despre internet:

ce este internetul și cum funcționează,

cum să se conecteze la rețea,

metode rapide și eficiente de căutare a informațiilor,

precum și cum să partajeze un link cu prietenii.

Programul își propune să sprijine incluziunea digitală a seniorilor, oferindu-le instrumentele necesare pentru a se descurca mai ușor în mediul online.

„Ne bucurăm să descoperim lucruri noi în fiecare săptămână”, au transmis organizatorii, subliniind importanța dezvoltării abilităților digitale pentru toate categoriile de vârstă.

Proiectul #HiDigital continuă săptămânal, deschizând noi oportunități de învățare și conectare prin tehnologie.