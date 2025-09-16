Campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electrocasnice, 15 septembrie – 15 octombrie 2025

În colaborare cu operatorul autorizat TGP – The Green Project, derulăm o nouă campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electrocasnice (DEEE).

În această toamnă, marcăm la Satu Mare Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electrocasnice (14 octombrie) printr-o amplă campanie.

Primăria Municipiului Satu Mare, împreună cu operatorul autorizat TGP – The Green Project, derulează în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2025 campania de informare, conștientizare și colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electrocasnice (DEEE).

Principalul obiectiv al campaniei este acela de a marca Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electrocasnice în cel mai bun mod, colectând selectiv și responsabil aparatele electrice vechi și nefolositoare.

Campania are 2 componente importante.

Este vorba de colectarea gratuită de la domiciliu/sediul firmei/sediul instituției– pe întreaga perioadă a campaniei (15 septembrie – 15 octombrie 2025) în baza solicitărilor la numerele de telefon 0744 781 781 sau TEL VERDE 0800 444 800 sau prin intermediul formularului de comandă de pe https://thegreenproject.ro/comanda.

A doua componentă este colectarea la puncte provizorii de colectare de deșeuri de echipamente electrice și electronice disponibile sâmbătă, 11 octombrie 2025, între orele 10.00 și 16.00, în următoarele locații din Satu Mare:

1. Zona Micro 14 – Bulevardul Cloșca colț cu Aleea Târnavei

2. Zona Centru – parcarea de sub podul Decebal

3. Zona Cartier Solidarității: Piața George Călinescu.

De asemenea, toți cei care doresc să se debaraseze responsabil de aparatele electrice au ocazia de a participa la o tombolă cu premii de tip electrocasnice noi. La tombolă vor putea participa toți cetățenii care vor apela la serviciul de colectare de la domiciliu sau care vor duce aparatele la punctele de colectare provizorii în cadrul campaniei de mediu. Toate informațiile despre extragerea câștigătorilor, tragerea la sorți din 21 octombrie 2025, le puteți obține accesând pagina de Facebook https://www.facebook.com/TheGreenProject.ro, iar lista câștigătorilor va fi postată și pe site-ul www.thegreenproject.ro.

O campanie de colectare organizată de Primăria Satu Mare împreună cu operatorul autorizat TGP – The Green Project, cu susținerea OIREP Eco Positive.