Caravana OFA – ediția a II-a: susținerea și promovarea antreprenorilor în Regiunea Nord-Vest

Cu și pentru antrepreprenori! Patronatul Organizația Femeilor Antreprenor (OFA), în parteneriat cu Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM), anunță desfășurarea celei de-a doua ediții a Caravanei OFA, care va avea loc în perioada 8-15 octombrie 2025 în șase județe din regiunea Nord-Vest a României.

Caravana OFA 2025 își propune să aducă, direct în comunitățile locale, informații practice, sesiuni interactive cu specialiști și antreprenori, să poate un dialog consistent și șă încurajeze întâlniri cu experți în multiple domenii de business. Parteneriatul cu FICSIMM întărește acest demers prin colaborări extinse, atât naționale, cât și internaționale.

Cele 6 evenimente vor avea tematica generală „Leadership antreprenorial în România 2025-2030” și va aduce speakeri experimentați și antreprenori din domeniul fiscalității, fondurilor europene, investiții, digital marketing și va prezenta și exemple de bune practice și modele de succes în antreprenoriatul românesc.

Evenimentele se vor desfășura în județele Bistrița-Năsăud (Bistrița), Maramureș (Baia Mare), Satu Mare, Cluj- Napoca (Cluj), Bihor (Oradea) și Arad, contribuind la consolidarea antreprenoriatului feminin și la stimularea economiilor locale din această regiune strategică. La Cluj, pe 10 octombrie, ne vom întâlni cu sute de antreprenori, căci vom organiza și cea de-a XXIII-a ediției a conferințelor naționale OFA, cu titlul „Obiectiv EuROpa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil”.

„De peste 5 ani în susținerea și promovarea femeilor antreprenor, patronatul OFA se remarcă prin expertiza solidă și implicarea constantă în teritoriu, prin cele 27 de filiale active la nivel național. Această rețea puternică asigură un sprijin continuu antreprenorilor, facilitând accesul la resurse, formare profesională și oportunități de networking esențiale pentru dezvoltarea afacerilor” a declarat Mirabela Miron, președinte OFA.

Astfel, invităm antreprenorii, autoritățile locale și toți partenerii interesați să se alăture evenimentelor Caravanei OFA pentru a valorifica experiența și expertiza organizației în sprijinirea mediului de afaceri feminin și pentru a crea noi oportunități de colaborare și dezvoltare.

Pentru informații suplimentare, speakerii invitați și programul complet, vă rugăm să accesati:

1. Bistrița – 8 octombrie – ora 15:00. Detalii și inscrieri: https://fb.me/e/bya2Kojmh

2. Baia Mare – 9 octombrie – ora 09:30. Detalii și inscrieri: https://fb.me/e/6qG9KQVxn

3.Cluj – 10 octombrie – ora 09:30 – Conferința Națională OFA, ediția a XXIII- a

Detalii si inscrieri: https://fb.me/e/5NL8VOG3W

4.Arad – 13 octombrie – ora 09:30. Detalii si inscrieri: https://fb.me/e/548U8kC4w

5.Oradea – 14 octombrie – ora 09:30. Detalii si inscrieri: https://fb.me/e/8C4xKembw

6.Satu Mare – 15 octombrie – ora 09:30. Detalii si inscrieri: https://fb.me/e/5ehbnv4Gz