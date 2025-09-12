Casa Județeană de Pensii anunță când trebuie depusă adeverința pentru pensia de urmaș de către copiii beneficiari

Casa Județeană de Pensii Satu Mare anunță faptul că, anumiți pensionari trebuie se depună la casa de pensii, în luna septembrie în mod obligatoriu, un act pentru evitarea suspendării pensiei și aici ne referim la copiii cu vârsta peste 16 ani care urmează studiile și la pensionarii cu rezidența în străinătate care au drepturi de pensie stabilite de către Casa Judeteană de Pensii Satu Mare.

Astfel, în termen de 10 zile de la data începerii fiecărui an şcolar/universitar, copiii beneficiari de pensii de urmaș cu vârsta peste 16 ani, trebuie să depună la casa de pensii adeverință din care să rezulte că urmează cursurile anului școlar în curs. Potrivit prevederilor art. 74 lit. b) din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, copiii și tinerii au dreptul la pensie de urmaş dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Pentru evitarea suspendării de la plată a pensiilor de urmaș, este obligatorie depunerea adeverinței de elev/student, la Casa Județeană de Pensii Satu Mare, la începutul fiecărui an școlar. Astfel: pentru elevii în vârstă de peste 16 ani, perioada de depunere a adeverinței școlare în original este 8 – 18 septembrie 2025; pentru studenți, perioada de depunere a adeverinței universitare în original este 1 – 10 octombrie 2025.

Modalitățile de depunere/transmitere ale adeverinței sunt: personal la sediul Casei Judetene de Pensii sau prin poștă pe adresa instituției:CJP Satu Mare, Bld. Vasile Lucaciu nr. 4 – 6 Satu Mare, cod postal 440011. Adeverința se depune în original/nu se transmite pe e-mail si trebuie să conțină și CNP ul copilului urmaș, să fie certificată prin ștampila și semnătura unității de învățământ. În cazul elevilor /studenților din străinătate, aceștia trebuie să transmită actul în original și traducerea acestuia legalizată. Neprezentarea adeverinței în original determină suspendarea plății pensiei începând cu data de 1 noiembrie 2025. În baza de date a instituției noastre există 839 de elevi și studenți care își continuă studiile și beneficiază de pensie de urmaș.

Totodată, peste 3700 de persoane din străinătate, beneficiari de pensie trebuie să transmită certificatul de viață și aici ne referim la cei care au rezidența în alt stat. Netransmiterea certificatului de viață de către pensionarii din străinătate determină suspendarea plății pensiei începând cu data de 1 octombrie 2025, deci le recomandăm să își îndeplinească obligația legală. Pentru cei care nu sunt în posesia acestui formular, există certificate de viață care se pot descărca de pe site-ul instituției www.cjpsm.ro. Modalitatea de transmitere este prin poștă sau prin email. Aceste formulare trebuie completate de titular, semnate și ștampilate în fața unei autorități străine din statul de rezidență(notar, bancă, medic de familie, etc.) și, datate, trebuie transmise instituției noastre, existând posibilitatea de transmitere electronică pe e-mail, pe adresa instituției pensii@cjpsm.ro.