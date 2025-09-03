Caz de rabie identificat la o bovină moartă din localitatea Dabolț, comuna Halmeu

Prefectula convocat astăzi 03.09.2025, în calitate de președinte, ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Satu Mare, urmare a confirmării unui focar de rabie, în județ la o bovină moartă într-o gospodărie rurală din localitatea Dabolț, comuna Halmeu.

Prin Decizia CLCB nr.35/03.09.2025 privind aprobarea Planului de măsuri pentru focarul de rabie din localitatea Dabolț, comuna Halmeu, F.C. nr.14 Halmeu și zona considerată de risc crescut, care a fost transmisă pentru implementare Unităților Locale de Sprijin (UAT) implicate, către Garda Forestieră Județeană Satu Mare, RNP Romsilva – Direcția Silvică Satu Mare și către gestionarii fondurilor cinegetice, se stabilesc măsuri care privesc catagrafierea și inspecția animalelor receptive din zonă, restricționarea mișcării animalelor și stabilirea zonelor de protecție și supraveghere dar și identificarea animalelor din speciile receptive din localitate.

Ca măsură suplimentară la nivelul satului Dabolț a fost dispusă identificarea și gestionarea câinilor fără stăpân ținând cont de riscul epidemiologic ridicat legat de această boală gravă atât la animale cât și la om. De asemenea, s-a dispus vaccinarea carnasierelor din localitate și consemnarea într-un carnet de sănătate standard, individual, obligatoriu pentru fiecare câine sau pisică, în care vor fi completate datele de identificare ale proprietarului și animalului, data și tipul vaccinului utilizat, semnătura și ștampila medicului veterinar care a executat vaccinarea.

S-a stabilit o zonă de protecție în localitatea Dabolț/ Fond Cinegetic nr.14 Halmeu și de asemenea s-a stabilit o zonă de supraveghere/zonă de mare risc în fondurile cinegetice: FV 15 Micula, FV 16 Noroieni, FV 17 Lazuri, FV 18 Satu Mare, FV 35 Berveni, FV 37 Sanislău, FV 10 Livada, FV 12 Batarci, FV 13 Băbeşti, FV 2 Bixad, FV 7 Apa, FV 1 Cămârzana, FV 14 Halmeu, FV 6 Vama, FV 28 Vetiş, FV 11 Gherţa, FV 29 Dacia, FV 36 Foieni, FV 38 Pișcolt.

Măsurile care se aplică în zona de protecție instituită sunt următoarele:

– Eutanasierea carnivorelor care au fost muşcate sau zgâriate de animalele bolnave, dacă sunt nevaccinate antirabic sau dacă au mai puţin de 21 de zile, în cazul primei vaccinări;

– Izolarea animalelor receptive la rabie care au fost muşcate sau zgâriate de animalul bolnav de restul animalelor din exploataţie pentru o perioadă de 30 de zile;

– Inspecţia animalelor receptive la rabie din zona de protecţie, care au fost muşcate sau zgâriate de animalul bolnav, pe o perioadă de 30 de zile; după această perioadă animalele se scot de sub observaţie dacă nu prezintă semne clinice de rabie;

– Punerea sub restricţie și observaţie a tuturor animalele receptive la rabie din exploataţie pe o perioadă de 30 de zile, începând din momentul constatării contactului unui animal suspect de rabie cu animalul/animalele receptiv(e) din exploataţie;

– În cazul în care manifestă semne clinice de rabie în această perioadă, animalele puse sub observație vor fi eutanasiate; animalele care nu prezintă semne clinice de rabie, după această perioadă, sunt scoase de sub observaţie;

– Se instituie interzicerea înstrăinării animalelor care s-au aflat sub observaţie pentru o perioadă de cel puţin 3 luni.

Pentru monitorizarea efectivelor de animale domestice și sălbatice din zonele de protecţie şi supraveghere, s-au dispus următoarele măsuri:

– Organizarea de vânători la specia vulpe și alte carnivore sălbatice, fără a fi utilizaţi câini de vânătoare în fondurile cinegetice : FV 15 Micula, FV 16 Noroieni, FV 17 Lazuri, FV 18 Satu Mare, FV 35 Berveni, FV 37 Sanislău, FV 10 Livada, FV 12 Batarci, FV 13 Băbeşti, FV 2 Bixad, FV 7 Apa, FV 1 Cămârzana, FV 14 Halmeu, FV 6 Vama, FV 28 Vetiş, FV 11 Gherţa, FV 29 Dacia, FV 36 Foieni, FV 38 Pișcolt cu afluirea în condiţii de biosecuritate la LSVSA a cadavrelor animalelor vânate, însoţite de cerere de analiză.

– Toate animalele cu comportament anormal vor fi notificate imediat la DSVSA Satu Mare, carnivorele suspecte de rabie vor fi ucise și afluite în condiții de biosecuritate la LSVSA Satu Mare, însoțite de cerere de analiză.

– Cadavrele carnasierelor (vulpi, șacali, câini, pisici etc.) găsite moarte în fondurile cinegetice vor fi afluite la LSVSA Satu Mare, însoțite de cerere de analiză, de către personalul instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice.