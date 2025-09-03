Colaborare interinstituțională pentru un mediu școlar sigur și incluziv la Satu Mare

Altfatter Tamás Prefectul județului Satu Mare,, a participat în această dimineață, alături de secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle, și șefa Serviciului de Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate, Afaceri Europene și Situații de Urgență, Ramona Antonescu, la ședința de lucru a “Grupului de acțiune pentru implementarea Planului Județean Comun de Combatere a Violenței în Școli” Satu Mare, pentru anul școlar 2025–2026.

La întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor partenere: Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean – General de brigadă „Ioniţă Borşan”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Someş” al Judeţului Satu Mare, Direcția de Sănătate Publică Satu Mare, precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare.

Discuțiile au vizat atât pregătirea începutului noului an școlar 2025–2026, cât și măsurile de prevenire și intervenție pentru reducerea fenomenelor de violență, abuz, discriminare, trafic de persoane, consum de droguri, alcool și tutun pe tot parcursul acestuia. Totodată, au fost analizate rezultatele acțiunilor desfășurate în perioada anterioară, problemele întâmpinate (de la infrastructură și lipsa personalului, până la constrângeri legislative și rezistență socială pe teme sensibile), dar și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare.

Instituțiile implicate au convenit asupra unei colaborări consolidate, cu accent pe responsabilizarea tuturor actorilor implicați în educație și siguranța elevilor. S-a subliniat importanța unei abordări unitare și coordonate, astfel încât școala să rămână un spațiu sigur, incluziv și protector pentru toți copiii.