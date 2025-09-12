Comemorare la Satu Mare: 153 de ani de la trecerea în eternitate a lui Avram Iancu

Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” – Filiala Satu Mare organizează duminică, 14 septembrie, o manifestare dedicată comemorării a 153 de ani de la trecerea în eternitate a eroului național Avram Iancu. Evenimentul va avea loc de la ora 12:30, la bustul revoluționarului din Piața 25 Octombrie, Satu Mare.

Programul comemorativ cuprinde parastasul și slujba de pomenire, urmate de discursurile invitaților, o evocare istorică și interpretarea unor cântece patriotice.

Organizatorii îi invită pe sătmăreni să ia parte la acest moment de reculegere și cinstire a memoriei celui care a rămas în conștiința națională drept „Crăișorul Munților”.

„Trăiască duhul lui Iancu!”, este mesajul cu care Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” îi așteaptă pe cei care doresc să aducă un omagiu celui ce a luptat pentru libertatea românilor.