COMEMORARE Omagiu lui Avram Iancu, la 153 de ani de la trecerea în eternitate

Figura Crăișorului Munților a fost evocată la Satu Mare, printr-o ceremonie solemnă desfășurată la bustul său din Piața 25 Octombrie

Duminică, 14 septembrie 2025, Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” – Filiala Satu Mare a organizat o amplă manifestare dedicată comemorării a 153 de ani de la trecerea în eternitate a marelui revoluționar. Evenimentul s-a desfășurat la bustul eroului din Piața 25 Octombrie, în prezența reprezentanților administrației județene și locale, a mai multor asociații cultural-patriotice și a numeroși cetățeni.

Ceremonia: rugăciune, evocări și discursuri

Manifestarea a debutat cu intonarea Imnului Național al României, urmată de un Te-Deum și un parastas de pomenire oficiate de preotul Cristian Boloș.

Apoi tulnicarii, urmașii moților din județul Satu Mare. au prezentat un frumos program specific.

Cuvântul de deschidere i-a revenit lui Mircea Dobra, președintele Societății „Avram Iancu” – Filiala Satu Mare, iar antropologul dr. Răzvan Roșu, prim-vicepreședinte al filialei, a vorbit despre istoria moților din județ și despre personalitatea Crăișorului Munților.

Un moment aparte a fost oferit de eleva premiantă Antonia Pietrar, de la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, care a rostit o evocare emoționantă în cinstea eroului.

Au mai luat cuvântul subprefectul Romeo Pop și reprezentanți ai altor asociații cultural-patriotice din Țara Codrului și Țara Oașului.

Prezența oficialităților sătmărene

La eveniment au participat vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, consilierul municipal din Carei, Sebastian Oneț, vicepreședintele PSD Municipiul Satu Mare, Cosmin Domnișan, precum și președintele TSD Vetiș, Godeny Cristian.

„Avram Iancu rămâne un simbol al curajului și al dragostei de țară, un model care ne inspiră să păstrăm vie flacăra unității și a identității noastre naționale. Să nu uităm niciodată că jertfa și idealurile înaintașilor noștri sunt temelia pe care noi construim viitorul României”, a subliniat Cătălin Filip, vicepreședinte al CJ Satu Mare.

Încheierea cu jerbe și cântece patriotice

Ceremonia s-a încheiat prin depunerea de jerbe de flori la bustul eroului și prin interpretarea unor cântece patriotice. Atmosfera solemnă a reunit generații și a confirmat respectul comunității sătmărene pentru memoria lui Avram Iancu.

Figura emblematică a Crăișorului Munților rămâne un reper de demnitate, curaj și sacrificiu, simbol al luptei pentru libertate și dreptate socială.

Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” transmite tuturor celor care doresc să aducă un omagiu eroului mesajul:

„Trăiască duhul lui Iancu!”