Compania Lebăda angajează Director de Vânzări – Domeniul Materialelor de Construcții pentru două județe

Compania Lebăda angajează Director de Vânzări – Domeniul Materialelor de Construcții pentru județele Satu Mare & Maramureș.

Despre companie

De peste 34 de ani, Lebăda este un jucător de referință în domeniul materialelor de construcții și finisaje. În portofoliul nostru se regăsesc:

•Brand propriu de vopsele lavabile și tencuieli decorative

•Produse premium: gresie, plinte, cornișe, riflaje

•Pardoseli și plăci SPC de mari dimensiuni

•Distribuția locală a unor branduri internaționale de renume precum Siniat, Cemix, Isomat și altele

Responsabilități principale

•Dezvoltarea și implementarea strategiei de vânzări pe segmentul B2B în județele Satu Mare și Maramureș

•Identificarea și atragerea de noi parteneri (constructori, dezvoltatori, distribuitori, arhitecți, designeri)

•Menținerea și dezvoltarea relațiilor cu clienții existenți

•Coordonarea și motivarea echipei de vânzări

•Monitorizarea pieței și a concurenței pentru identificarea oportunităților de business

•Raportarea periodică către management și propunerea de soluții pentru creștere

Cerințe

•Experiență dovedită în vânzări B2B, preferabil în domeniul materialelor de construcții

•Studii superioare tehnice (inginerie) – constituie un avantaj important

•Abilități excelente de negociere, comunicare și leadership

•Experiență în coordonarea echipelor de vânzări

•Orientare spre rezultate și dezvoltare pe termen lung

•Permis de conducere categoria B și disponibilitate pentru deplasări în județele alocate

Ce oferim

•Pachet salarial competitiv, corelat cu experiența și rezultatele

•Bonusuri de performanță atractive

•Mașină de serviciu, laptop și telefon

•Stabilitatea unei companii cu tradiție și reputație solidă

•Oportunitatea de a lucra cu branduri premium și de a dezvolta un portofoliu de clienți B2B

⸻

📩 Aplică acum!

Trimite CV-ul tău direct pe platformă sau pe adresa: cristian@lebada.ro