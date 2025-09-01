Conducători auto, cercetați pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier

La data de 30 august a.c., în jurul orei 00.50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier pe strada Victoriei, în orașul Negrești-Oaș, au observat un vehicul pentru teren variat (ATV), care și-ar fi schimbat brusc direcția de deplasare, fapt pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia în trafic folosind semnalele acustice și luminoase. Polițiștii au oprit autoturismul pe strada Turului din orașul Negrești-Oaș.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat conducătorul vehiculului pentru teren variat (ATV), ca fiind un minor de 17 ani, din localitatea Certeze. Polițiștii au constatat faptul că minorul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie. De asemenea, polițiștii au constat faptul că vehiculul condus de către minor nu figurează ca fiind înmatriculat sau înregistrat. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

***

La data de 31 august a.c., în jurul orei 18.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Carei, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier, pe Drumul Județean 108C, între municipiul Carei și localitatea Căpleni, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 61 de ani, din localitatea Căpleni.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 1,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.