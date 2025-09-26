Conferință internațională despre migrație, la Szeged

În perioada 24-25 septembrie 2025, Florin Vasiloni, consulul general al României la Szeged, a participat la o conferință internațională, derulată la Szeged, care a adus în discuție fenomenul migraționist, prin prisma marcării aniversării a zece ani de la ceea ce organizatorii au denumit ”crizei migrației europene din 2015”.

La manifestarea organizată de către Mathias Corvinus Collegium (MCC) și Institutul Ungar pentru Cercetarea Migrației (MRI) au participat, printre alții Zsolt Barthel-Rúzsa (secretar de stat; Ministerul Apărării din Ungaria, responsabil cu securitatea națională militară); Zsigmond Pal Barna (secretar de stat; Ministerul pentru Afaceri Europene, Ungaria); László Kiss-Rigó (episcop catolic de Szeged–Csanád); Tamás Dezső (director, Institutul pentru Cercetarea Migrației – MRI); Bálint Pásztor (deputat al Uniunii Maghiare din Voivodina în Parlamentul Serbiei); Miklós Szántó (director general, Centrul pentru Drepturi Fundamentale din Ungaria); Manuel Ostermann (prim-vicepreședinte federal al Sindicatului Poliției Federale din Germania – DPolG); Juan Soto Gómez (fondator și CEO al Fortius, Danube Institute, Spania); Daniele Scalea (președinte, Centrul Machiavelli, Italia), Mădălin Sârbu, vicepreședinte a Institutului pentru Cercetări în Marketing și Studii Stategice – IRPMSS, s.a.

Scopul declarat al „MCC–MRI Summit” a fost de a analiza experiențele ultimului deceniu și de a deschide o dezbatere asupra provocărilor viitoare, cu participarea unor lideri politici, religioși și experți din țară și din străinătate. Evenimentul a reunit membri ai executivului ungar, politicieni, diplomați, cercetători și reprezentanți ai bisericii, care au împărtășit reflecțiile lor asupra consecințelor migrației în Europa. Opiniile participanșilor au variat, migrația fiind văzută de unii ca o oportumitate, iar de alții ca fiind o amenințare la adresa stabilității europene. Acest fenomen lasă loc unei palete largi de interpretări, fiind un subiect deosebit de actual pentru Europa anului 2025.