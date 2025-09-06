Consiliul Județean al Elevilor Satu Mare susține lupta pentru o educație de calitate!

Consiliul Județean al Elevilor Satu Mare, unica structură de reprezentare a elevilor din județul nostru, susține lupta cadrelor didactice și a sindicatelor din învățământ pentru o educație de calitate și pentru un sistem educațional echitabil și performant.

Consiliul Județean al Elevilor Satu Mare atrage atenția că noile măsuri de austeritate reprezintă o formă de abuz asupra educației. Ele nu doar că subminează performanțele elevilor olimpici, ci și restrâng posibilitățile celor care obțin rezultate bune, forțând mulți tineri să acorde prioritate muncii în detrimentul studiilor pentru a-și acoperi nevoile de zi cu zi. În același timp, este diminuat sprijinul destinat elevilor din medii vulnerabile. Toate aceste decizii ridică bariere între educație și beneficiarii săi direcți, generând un dezechilibru major atât pe plan educațional, cât și social.

În acest sens, încurajăm elevii ca, în prima zi de școală, să își exprime solidaritatea prin neparticiparea la festivitățile de deschidere a anului școlar. Acest gest reprezintă o formă legitimă de protest și un semnal de alarmă față de măsurile guvernamentale care afectează grav calitatea actului educațional.

Ulterior, simbolul comun la nivel național va fi purtarea banderolei albe pe braț, ca formă de grevă japoneză. Acest gest reflectă dorința elevilor de a se implica activ în apărarea propriilor drepturi și în susținerea unei educații echitabile.

Subliniem că aceste inițiative nu constituie o opoziție față de școală, ci o reacție democratică menită să atragă atenția asupra nevoii urgente de a renunța la măsuri ce subminează dreptul la educație. Elevii, alături de profesori, părinți și studenți, transmit un mesaj comun: viitorul școlii românești nu poate fi negociat!

Totodată, Consiliul Județean al Elevilor Satu Mare își exprimă aprecierea față de poziția solidară a unităților de învățământ care au decis să boicoteze începutul anului școlar, prin renunțarea la festivitățile de deschidere a anului școlar, reafirmând astfel solicitarea fermă adresată Guvernului de a renunța de urgență la măsurile care pun în pericol educația din România.