Municipiul Satu Mare implementează proiectul cu titlul ”Strengthening intercultural relations through the development of cultural institutions in Satu Mare County and Szabolcs-Szatmár-Bereg County” („Consolidarea relațiilor interculturale prin dezvoltarea instituțiilor culturale din județul Satu Mare și județul Szabolcs-Szatmár-Bereg”), acronim: CultuRO-HUb, cod proiect: ROHU00636.

Obiectivul principal al proiectului este consolidarea relațiilor interculturale, implicarea artiștilor și a locuitorilor în viața culturală a orașelor, dezvoltând servicii culturale urbane și crescând rolul culturii în societate.

Implementat în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, proiectul extinde oferta culturală transfrontalieră prin colaborarea între orașele Nyíregyháza și Satu Mare. Evenimentele culturale reînnoite răspund cererii de diversitate culturală, iar proiectul sprijină dezvoltarea infrastructurii prin înființarea unor centre de servicii culturale.

CultuRO-HUb facilitează schimburile culturale între România și Ungaria, încurajând învățarea reciprocă și colaborarea pe termen lung.

Obiective specifice

• Obiectiv specific 1: Reabilitare clădiri

Municipiul Satu Mare va renova o clădire degradată de pe Strada Porumbeilor nr. 1, transformând-o într-un centru multifuncțional modern. De asemenea, se va reabilita fațada Filarmonicii din Satu Mare, contribuind la promovarea patrimoniului artistic local și atrăgând atât vizitatori locali, cât și turiști din România și Ungaria.

• Obiectiv specific 2: Modernizarea Teatrului de Nord

Instalarea unui sistem de aer condiționat va îmbunătăți confortul și funcționalitatea teatrului, răspunzând nevoilor culturale și practice ale comunității.

• Obiectiv specific 3: Ateliere culturale

Vor fi organizate 3 ateliere profesionale ce vor reuni experți din România și Ungaria pentru a explora noi oportunități de colaborare, concepte pentru festivaluri și idei de dezvoltare în domenii culturale precum teatru, muzică, dans și gastronomie.

• Obiectiv specific 4: Festival multicultural

Un eveniment de amploare la Satu Mare va celebra moștenirea culturală comună a regiunilor transfrontaliere, promovând diversitatea și cooperarea între comunitățile din România și Ungaria. Festivalul va valorifica noile infrastructuri socio-culturale și va pune în valoare tradițiile și cultura locală.

Bugetul total al proiectului este de 8.893.180,04 EUR, din care fonduri FEDR: 7.114.544,02 EUR.

Bugetul proiectului Municipiului Satu Mare este de 4.479.939,42 EUR, din care

– fonduri FEDR: 3.583.951,53 EUR

– contribuţia naţională din bugetul de stat: 806.389,09 EUR

– contribuţia proprie: 89.598,80 EUR

Data semnării contractului: 23.12.2024

Perioada de implementare: 23.12.2024 – 22.12.2027.

www.interreg-rohu.eu