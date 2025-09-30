CONSULTARE. Primăria Satu Mare invită sătmărenii să aleagă artiștii pentru Zilele Orașului 2026

Un sondaj online le oferă locuitorilor oportunitatea de a-și spune opinia și de a contribui la programul viitoarei ediții

Primăria Municipiului Satu Mare organizează un sondaj de opinie pentru a afla ce artiști își doresc să vadă sătmărenii pe scena ediției 2026 a Zilelor Orașului Satu Mare. Evenimentul, care anul acesta a reunit peste 100.000 de participanți, continuă tradiția de a pune comunitatea în centrul deciziilor privind programul cultural.

Participă și tu!

Organizatorii invită toți locuitorii orașului să completeze sondajul online și să propună trupe sau artiști preferați. Părerea fiecăruia contează în definirea unei ediții care să reflecte gusturile și așteptările comunității.

Cum poți participa:

Sondajul este disponibil aici: https://bit.ly/ZO_2025_sondaj. Primăria încurajează implicarea tuturor, pentru ca ediția 2026 să fie un adevărat festival al sătmărenilor.

Împreună construim Zilele Orașului Satu Mare!