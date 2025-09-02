Criză de medici nefrologi la Spitalul Județean Satu Mare: un singur specialist asigură activitatea până la sosirea unui nou medic în 2026

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare informează că, începând cu luna octombrie 2024, activitatea medicală de specialitate din Centrul de Hemodializă și Compartimentul de Nefrologie este asigurată, momentan, de un singur medic nefrolog. Acesta lucrează zilnic câte 12-14 ore pentru a putea răspunde nevoilor pacienților din județ, beneficiari ai serviciilor decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate.

Ca urmare a volumului mare de muncă și a programului prelungit, doi medici nefrologi au ales să profeseze în sistemul privat, astfel că în prezent în această specialitate există 4 posturi vacante. Acest lucru înseamnă că toate consulturile din ambulatoriu, spitalizările de zi și internările continue din Compartimentul de Nefrologie sunt gestionate de un singur medic. În paralel, același medic desfășoară activitatea complexă și solicitantă din Centrul de Hemodializă, unde se efectuează atât dialize pentru pacienții cronici, cât și tratamente pentru pacienții acuți, inclusiv inițieri de hemodializă. De asemenea, sunt asigurate consulturile interclinice și urgențele venite prin Unitatea de Primire Urgențe.

Din cauza volumului mare de muncă și a lipsei de personal, precum și a creșterii adresabilității pentru aceste servicii medicale, timpul de așteptare pentru consultații poate fi mai mare decât ne-am dori.

Având în vedere această situație, conducerea spitalului adresează pacienților rugămintea să manifeste înțelegere și răbdare, să evite crearea de tensiuni și să sprijine personalul secției printr-o atitudine respectuoasă și cooperantă. Toți pacienții vor fi consultați, prioritate având cazurile urgente și situațiile medicale grave.

Pentru remedierea acestei situații, conducerea spitalului și personalul medical depun eforturi constante pentru angajarea de noi medici. Au fost trimise numeroase solicitări către Ministerul Sănătății și centre universitare, în vederea atragerii de specialiști în nefrologie, un domeniu aflat în deficit de cadre medicale.

Ca urmare a acestor demersuri, la sfârșitul lunii ianuarie 2026, urmează ca echipa să se completeze cu un nou medic nefrolog, ceea ce va permite împărțirea responsabilităților medicale, reducerea timpilor de așteptare și creșterea calității actului medical oferit pacienților.