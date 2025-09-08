More

    CUMPLIT. Autocar cu sătmăreni răsturnat în Franța: patru persoane rănite ușor

    Incidentul a avut loc în apropiere de Castelnau-de-Medoc, în departamentul Gironde, în timp ce grupul se îndrepta spre o campanie de recoltare a strugurilor.


    Un autocar înmatriculat în Satu Mare, cu 35 de persoane la bord, s-a răsturnat într-un șanț în apropiere de Castelnau-de-Medoc, Franța, în timp ce pasagerii se îndreptau spre o campanie de recoltare a strugurilor. Patru persoane au fost rănite ușor, primind îngrijiri medicale la fața locului.

    Cum s-a produs accidentul

    Potrivit primelor informații, incidentul a survenit după ce șoferul a încercat să evite un vehicul care circula din sens opus. În urma manevrei bruște, autocarul a părăsit carosabilul și s-a răsturnat pe acostament.

    Intervenția autorităților

    La locul accidentului au intervenit jandarmii brigăzii din Castelnau, plutonul de supraveghere și intervenție și escadronul departamental pentru siguranța rutieră. Circulația a fost temporar blocată, fiind instituită o rută ocolitoare pentru continuarea traficului.

    Șoferul și condițiile de drum

    Șoferul autocarului a fost testat pentru alcool și substanțe stupefiante, rezultatele fiind negative. Tronsonul în care s-a produs accidentul este cunoscut pentru vizibilitate redusă și curbe strânse, crescând riscul de accidente în condiții de trafic intens.

