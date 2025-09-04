Cursele speciale pentru elevi revin pe traseu odată cu începerea noului an școlar

Luni, 8 septembrie 2025, odată cu începerea noului an școlar, Transurban Satu Mare repune în circulație cursele speciale destinate elevilor.

Acestea au fost gândite pentru a răspunde nevoilor școlare, fiind selectate cele mai potrivite trasee care să asigure transportul elevilor cât mai aproape de unitățile de învățământ pe care le frecventează. Prin această măsură, elevii vor ajunge la școală în condiții de siguranță și la timp.

Informații detaliate despre traseele și orarul curselor speciale pentru elevi pot fi consultate pe site-ul oficial Transurban Satu Mare, la următorul link: https://tusm.ro/incepem-scoala.

Reprezentanții societății transmit tuturor elevilor și profesorilor un început de an școlar plin de succes și reușite, subliniind importanța transportului public ca sprijin esențial pentru desfășurarea activității educaționale în bune condiții.