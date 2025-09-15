DECIZIE. Grădinița „Samus” după scandalul „Șoimii Patriei”: ISJ Satu Mare aplică cadrul legal

Inspectoratul Școlar Județean finalizează cercetarea preliminară și recomandă inițierea procedurii disciplinare pentru cadrele didactice implicate

La Grădinița „Samus” din Satu Mare, începutul anului școlar a stârnit controverse după ce copiii au fost implicați într-o activitate tematică inspirată din perioada comunistă, purtând uniforme de „Șoimii Patriei” și primind materiale care prezentau copilăria din epoca Ceaușescu. Evenimentul a atras atenția părinților și a opiniei publice, iar Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a intervenit prompt pentru a stabili eventualele nereguli și măsurile necesare. În centrul discuției s-a aflat dacă astfel de manifestări sunt compatibile cu legislația învățământului preșcolar și dacă transmit mesajele istorice într-un mod adecvat vârstei copiilor.

Context: ce s-a întâmplat la Grădinița Samus

Activitatea desfășurată la grădiniță a fost intitulată „Copilăria de altădată” și a inclus elemente specifice perioadei comuniste, precum uniforme de pionieri sau „Șoimii Patriei” și prezentări despre copilăria din acea epocă. Imaginile și relatările apărute în presa locală au ridicat semne de întrebare privind adecvarea conținutului pentru preșcolari și compatibilitatea acestuia cu normele educaționale în vigoare, iar Poliția și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc au fost sesizate pentru posibile încălcări legale.

Poziția Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a finalizat cercetarea preliminară a evenimentului și a supus concluziile consiliului de administrație, care a constatat necesitatea aplicării cadrului legal și a recomandat conducerii Grădiniței cu Program Prelungit „Voinicelul” inițierea procedurii de cercetare disciplinară față de cadrele didactice implicate. Potrivit Codului Muncii, nicio măsură disciplinară nu poate fi dispusă fără efectuarea cercetării prealabile, aceasta revenind exclusiv angajatorului, respectiv conducerii grădiniței, iar ISJ Satu Mare subliniază că întreaga procedură urmărește respectarea legalității, transparenței și responsabilității în actul educațional, iar măsurile vor fi dispuse în strictă conformitate cu prevederile legale.

Implicații juridice și educaționale

Dincolo de aspectele juridice, situația ridică și întrebări educaționale importante, evidențiind sensibilitatea abordării istoriei recente în învățământul preșcolar și necesitatea adaptării conținutului la nivelul de înțelegere al copiilor. Inspectoratul rămâne angajat în dialog cu părinții și comunitatea, susținând proiecte educative care promovează cunoașterea istoriei într-un mod echilibrat și adecvat vârstei, fără conotații politice sau ideologice.

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare gestionează astfel situația cu atenție și responsabilitate, protejând dreptul copiilor la o educație sigură și adecvată și asigurând că orice măsură luată se încadrează strict în lege. Cazul de la Grădinița „Samus” subliniază importanța unor reguli clare privind prezentarea istoriei recente în unitățile de învățământ preșcolar și necesitatea responsabilității cadrelor didactice în organizarea activităților tematice.