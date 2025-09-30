DEZVOLTARE. Consiliul Județean lansează Consiliul Economic Consultativ pentru viitorul comunității

Parteneriat între administrație, mediul de afaceri și universități pentru atragerea de investiții și consolidarea economiei locale



Consiliul Județean Satu Mare a aprobat crearea Consiliului Economic Consultativ al Județului Satu Mare, un grup de lucru care reunește administrația publică, mediul de afaceri și mediul educațional universitar. Inițiativa urmărește să aducă la aceeași masă specialiști din domenii diferite pentru a identifica soluții practice pentru dezvoltarea județului.

Obiective și domenii de intervenție

Consiliul va avea un rol esențial în:

atragerea de investiții și accesarea fondurilor europene;

sprijinirea antreprenorilor locali;

promovarea județului în țară și în străinătate;

creșterea atractivității economice și turistice a județului.

Un aspect central al inițiativei este consolidarea dialogului constant între mediul economic, instituțiile universitare și autorități, astfel încât deciziile care influențează dezvoltarea comunității să fie luate împreună cu actorii principali: antreprenorii și formatorii de resurse umane specializate.

Parteneri și colaboratori

La acest proiect s-au alăturat instituții și organizații precum:

Consiliul Județean Satu Mare

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare

Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Satu Mare

Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord-Vest

Asociația Camera Meșteșugarilor

Uniunea Națională a Patronatului Român

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Extensia Satu Mare

Asociația Economiștilor Maghiari din România

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” – Filiala Satu Mare

Patronatul Național Român – Filiala Satu Mare

Impactul așteptat

Prin acest parteneriat, județul Satu Mare își propune să devină un mediu mai atractiv pentru investiții, un sprijin real pentru antreprenori și o comunitate mai vizibilă la nivel național și internațional.