DEZVOLTARE. Primarul Simion Ardelean: Homoroade are șansa de a deveni un pol agricol în județ

Autoritățile locale și județene pun accent pe investiții sustenabile, sprijin pentru fermieri și valorificarea potențialului agricol al comunei



Agricultura rămâne unul dintre motoarele de dezvoltare ale comunei Homoroade, iar administrația locală, condusă de primarul Simion Ardelean, își propune să transforme acest sector într-o veritabilă sursă de prosperitate pentru comunitate. Prin programe dedicate și accesarea fondurilor europene și naționale, fermierii vor beneficia de sprijin concret pentru a-și moderniza activitatea și pentru a promova produse locale competitive.

Sprijin pentru fermieri și dezvoltare durabilă

Autoritățile locale și județene au identificat agricultura drept un domeniu prioritar, în care investițiile pot aduce beneficii pe termen lung. În centrul strategiei se află susținerea fermierilor, promovarea tehnologiilor ecologice și crearea unui cadru favorabil pentru o agricultură sustenabilă.

Mesajul primarului Simion Ardelean

Primarul comunei Homoroade, Simion Ardelean, a subliniat importanța finanțărilor externe în dezvoltarea sectorului agricol. „Comuna noastră are un potențial agricol semnificativ, iar prin investiții în infrastructura agricolă și sprijinirea fermierilor, putem transforma această resursă într-o adevărată forță economică locală,” a declarat edilul.

Fonduri europene și oportunități de creștere

Accesul la programe de finanțare europene și naționale este văzut ca o soluție cheie pentru modernizarea exploatațiilor agricole, diversificarea culturilor și creșterea productivității. Administrația locală mizează pe colaborarea strânsă cu fermierii și pe implementarea unor proiecte care să valorifice potențialul natural al zonei.

Viziune pentru viitor

Prin măsuri concrete și printr-un dialog constant cu fermierii, primarul Simion Ardelean își propune să pună Homoroade pe harta județului Satu Mare ca un exemplu de bună practică în domeniul agricol.