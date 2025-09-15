Două spectacole de studio și unul în aer liber – propunerea Trupei Mihai Raicu pentru săptămâna aceasta!

După weekendul porților deschise, Trupa Mihai Raicu îi invită pe sătmăreni din nou la teatru, la trei spectacole pentru toate gusturile.

UN SPECTACOL IMPROVIZAT va avea loc la Sala Studio, miercuri 17 septembrie de la ora 19. Construit ad-hoc, pe baza sugestiilor din partea publicului, deja bine cunoscutul și îndrăgitul impro – susținut de Ioana Cheregi, Andrei Stan, Andrei Gîjulete, Vlad Mureșan și Sergiu Tăbăcaru – oferă o oră de distracție garantată.

Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 20, trupa invită publicul în aer liber, mai exact la Turnul Pompierilor, la METAMORFOZE – un spectacol-concert marca Fără Zahăr, în care viața e cântată cu umor și versuri deștepte. La acest eveniment accesul este gratuit.

Duminică 21 septembrie, de la ora 19, Sala Studio se redeschide pentru spectacolul PETRU SAU ZECE FĂRĂ UN SFERT, un spectacol manifest a cărui producție a fost realizată în cadrul proiectului FOCUS DRAMA, ediția a III-a.

Informații și bilete: Agenția teatrală, str. Horea nr. 6. Telefon: 0261712106 | 0786538580. Bilete online: https://teatruldenord.biletmaster.ro/ron/PlaceInfo/2201.