Dubița, mămica și căruciorul

La Satu Mare, în fața fostei Biblioteci Județene, s-a consumat recent un moment istoric: șoferul unei dubițe albastre a reinventat geometria parcării. Cu o finețe de chirurg orb și o precizie de catapultă medievală, a reușit să lase exact atâta loc pe trotuar încât o furnică mai suplă să treacă, dar nu și o mămică împingând un cărucior.

Șoferul, probabil convins că trotuarul e un soi de extensie a propriului garaj, a oferit comunității răspunsul la o întrebare filozofică: spațiul public e chiar public sau doar privat cu vizitatori?

Iar o mămică, cu un cărucior în care se afla un bebe, privind neputincioasă la „opera” parcată, se întreabă:

— E prea mare căruciorul meu?

Nu, dragă mămică. Căruciorul e pentru copil. Dubița, însă, e pentru egoul șoferului.