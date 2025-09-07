EDUCAȚIE. Anul școlar începe fără festivități la Satu Mare

Unitățile de învățământ sunt pregătite să își primească elevii, dar majoritatea școlilor renunță la deschiderea oficială

Clopoțelul va suna luni, 9 septembrie, pentru elevii din municipiul și județul Satu Mare. Școlile sunt pregătite să își primească elevii, dar debutul acestui an școlar va fi diferit: în cele mai multe unități nu vor avea loc festivități de deschidere.

Primăria și școlile, plan comun pentru noul an școlar

La finalul săptămânii trecute, conducerea Primăriei Municipiului Satu Mare s-a întâlnit, în cadrul unei ședințe de lucru, cu reprezentanții unităților de învățământ. Discuțiile au vizat bugetele școlilor, modificările privind costul standard per elev, structura consiliilor de administrație, dar și dotarea laboratoarelor de informatică cu echipamente moderne.

Administrația locală și-a reafirmat angajamentul pentru o colaborare strânsă cu mediul educațional și identificarea de soluții practice la provocările acestui an școlar.

Fără festivități, direct la ore

În urma consultărilor cu directorii școlilor din municipiu, a rezultat că prima zi de școală se va desfășura într-o formulă mai sobră. Elevii vor intra direct în clase, unde vor fi întâmpinați de învățători sau diriginți, fără tradiționalele discursuri și ceremonii.

Prof. Natalia Boloș, directoarea Colegiului Național „Mihai Eminescu”, a explicat: „Vom începe școala pe 8 septembrie, însă nu vom avea festivitatea de deschidere. La ora 9:00, diriginții vor intra în sălile de clasă cu elevii pentru ora de dirigenție. Este o adaptare la noile reglementări și o decizie asumată de colegi.”

Și la Colegiul Național „Doamna Stanca” școala va fi deschisă la timp, dar fără ceremonii. Directoarea Nicoleta Kichel a subliniat că elevii sunt așteptați la ore, iar lucrările de modernizare au fost grăbite pentru a fi finalizate până luni.

Situații speciale la unele școli

La Școala Gimnazială „Ion Creangă”, directoarea Arleta Tașcău a arătat că, în ciuda grevei și a reorganizărilor din vară, școala va fi pregătită: „Dacă voi fi eu singură cu copiii, cu microfonul, le voi ura bun venit. Sălile vor fi pregătite, iar fiecare copil va primi o cutie substanțială cu rechizite prin programul PNRAS.”

La Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, lucrările de construcție a unui nou corp de clădire fac imposibilă organizarea unei deschideri în curte. Directorul Claudiu Mondici a precizat că elevii vor fi primiți direct în clase: „Trei sferturi din curte este ocupată de șantier. Copiii vor intra la ora 9:00 în sălile de clasă, unde îi vor aștepta dascălii lor.”

Excepțiile care confirmă regula

Deși majoritatea școlilor renunță la festivități, există și unități, precum Școala Gimnazială „Rákóczi” sau Colegiul Național „Ioan Slavici”, unde se ia în calcul păstrarea tradiției unei ceremonii scurte.

Indiferent de formula aleasă, mesajul autorităților și al directorilor este clar: școala începe luni, 9 septembrie, fără întârzieri și fără probleme majore. Diferența față de anii trecuți va fi lipsa festivismului și concentrarea pe revenirea rapidă la ritmul normal al cursurilor.