EVENIMENT. Megessala Film Fest, prima ediție la Medieșu Aurit

Un festival de film care celebrează speranța, diversitatea și frumusețea poveștilor umane



Pe 24 octombrie 2025, la Căminul Cultural din Medieșu Aurit, porțile se deschid pentru prima ediție a Megessala Film Fest. Evenimentul promite mai mult decât proiecții cinematografice: este o invitație la reflecție, emoție și descoperirea unei „alte lumi” prin ochii celor care aleg să transmită lumină.

Un festival al sufletului

Organizatorii – Biblioteca Comunală „Hadrian Daicoviciu”, Asociația Culturală „Sătmărenii” și ACPTSM PROSAT, cu sprijinul Primăriei Medieșu Aurit – își propun să aducă în fața publicului filme care nu doar se vizionează, ci se trăiesc. Megessala Film Fest devine astfel un spațiu unde arta întâlnește umanitatea.

Intrare liberă, emoții garantate

Festivalul se adresează tuturor celor care cred în puterea poveștilor și în capacitatea lor de a schimba percepții. Publicul este invitat să participe gratuit, pentru a descoperi filme ce transmit mesaje de speranță, solidaritate și frumusețe interioară.

Lumina vieții, pe ecran și dincolo de el

Megessala Film Fest nu se limitează la cinema, ci își propune să fie o celebrare a vieții, a diversității și a faptelor bune. „Nu doar lumina proiectorului contează, ci și lumina din suflet”, este mesajul pe care ediția inaugurală dorește să îl transmită.