Eveniment rutier cercetat de polițiștii sătmăreni

La data de 31 august a.c, în jurul orelor 08.30, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe Drumul Național 19, între localitățile Ciuperceni și Livada. Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că o femeie de 54 de ani, din localitatea Botiz, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza în curbă și a părăsit partea carosabilă, intrând în șanț.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a femeii, aceasta fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.