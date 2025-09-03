Evenimentele rutiere din Livada și de pe drumul Botizului, cercetate de polițiștii sătmăreni

La data de 2 septembrie a.c, în jurul orelor 18.40, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe Drumul Județean 197, între localitățile Livada și Călinești-Oaș.

Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că un tânăr de 18 ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, răsturnându-se în afara părții carosabile.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unui pasager de 16 ani, din localitatea Păulești, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

***

La aceeași dată, în jurul orelor 22.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, în intersecția străzilor Botizului și Odoreului din municipiul Satu Mare.

Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că o tânără de 18 ani, din localitatea Medieșu Aurit, în timp ce conducea un autoturism, ajuns la intersecția cu sens giratoriu, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea benzii de circulație și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 51 de ani, din localitatea Turulung, care circula regulamentar.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a trei pasageri cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, aceștia fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.