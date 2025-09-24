Evenimentul rutier produs de tânărul de 20 de ani între localitățile Lazuri și Satu Mare este cercetat de poliție

La data de 23 septembrie a.c., ora 06.02, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 194, între localitățile Lazuri și Satu Mare.

În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constat faptul că un conducător auto, de 20 de ani, din localitatea Peleș, în timp ce ar fi efectuat o manevră de depășire a unui autoturism, condus de către un bărbat, de 50 de ani, din localitatea Peleș, a intrat în coliziune cu acesta și cu un alt autoturism care circula în fața acestuia, condus de către o femeie, de 59 de ani, din municipiul Satu Mare.

Ulterior, autoturismele conduse de către tânăr și bărbat au intrat în șanț. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a celor doi conducători auto, și a trei pasageri cu vârste cuprinse între 30 și 49 de ani, aflați în autoturismul condus de către bărbatul de 50 de ani.

Victimele au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.