Festivalul Gastronomic de la Tășnad aduce tradiție și savoare în județul Satu Mare

Primăria Orașului Tășnad, în parteneriat cu Consiliul Local, anunță cu entuziasm desfășurarea unei noi ediții a Festivalului Gastronomic, eveniment dedicat pasionaților de gastronomie și iubitorilor de tradiții locale. Manifestarea va avea loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, la Ștrandul Termal Tășnad, una dintre cele mai apreciate destinații turistice din județul Satu Mare, promițând o zi plină de gusturi autentice și voie bună.

Programul complet al evenimentului

Festivalul începe dimineața devreme, cu primirea echipelor participante între 07:00 și 09:00, urmată de concursul culinar care se va desfășura până la ora 15:00. Preparatele vor fi evaluate de juriu între 15:00 și 16:00, iar apoi va urma festivitatea de premiere, care va recompensa cele mai inventive și savuroase creații gastronomice.

Invitat special

Atmosfera va fi animată de prezența invitatului special Marian Buzilă, care va aduce un plus de energie și spectacol, completând experiența culinară cu momente de divertisment.Festivalul Gastronomic de la Tășnad nu este doar un concurs culinar, ci o adevărată sărbătoare a tradițiilor locale și a comunității. Organizatorii îi invită pe toți sătmărenii și turiștii să se alăture evenimentului alături de familie și prieteni, pentru a descoperi gusturi autentice, a împărtăși bucuria de a găti și a celebra cultura culinară locală.

📅 Data: 13 septembrie 2025

📍 Locație: Ștrandul Termal Tășnad

Eveniment organizat de: Primăria Orașului Tășnad și Consiliul Local Tășnad