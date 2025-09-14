Festivalul Gastronomic pe Țară al Românilor din Ungaria la Cetatea Medievală din Gyula

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, pe platoul din fața cetății medievale a orașului Gyula, din Ungaria, s-a desfășurat cea de-a XIX-a ediție a Festivalului Gastronomic pe Țară al Românilor din Ungaria, care a cuprins și Ziua Familiei Românești din Ungaria, la care au participat 62 de echipe de concurenți români, din diferite localități din Ungaria, dar și din România, precum și mii de vizitatori.

La ampla manifestare au participat Gabriel Șopandă, ambasadorul României la Budapesta; Daniel Banu, consulul general al României la Gyula; Florin Vasiloni, consulul general al României la Szeged și alți membri ai misiunii diplomatice româneşti din Ungaria.

Evenimentul a fost organizat de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), cu sprijinul Fundației de Stat „Gabriel Bethlen” din Budapesta, al Centrului de Documentare și Informare al AȚRU (CDI) şi Primăriei orașului Gyula, sub patronajul d-lui Soltesz Miklos, Secretarul de Stat pentru Culte și Naționalități din cadrul Cancelariei Primului Ministru al Ungariei.

La manifestare au participat printre alţii Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria; Gheorghe Cozma, președintele AȚRU; pr. Marius Maghiaru, vicepreședinte AȚRU și președinte al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria (UCRU); Maria Novac, directorul Centrului de Documentare și Informare al AȚRU (CDI); autorități ungare; conducători ai autoguvernărilor românești locale din Ungaria; primari din mai multe localități din Ungaria și România; reprezentanți ai Consiliului Județean Arad; jurnaliști; reprezentanți ai mediului academic, ai mediului economic, ai asociațiilor civile, alți mulți invitați.

Manifestarea se desfășoară de câțiva ani în parcul Cetății Gyula, veche de peste 600 de ani, loc reprezentativ pentru prezentul și trecutul orașului Gyula şi pentru comunitatea românească de aici.

Gheorghe Cozma, președintele AȚRU a apreciat în discursul său importanța acestei manifestări culturale, cea mai mare, organizată de instituția pe care o conduce și care nu este dedicată doar obiceiurilor gastronomice românești, promovării identității naționale și culturale a românilor din Ungaria, dar și a familiei, care rămâne unitatea de bază și o valoare fundamentală a comunității istorice românești din Ungaria.

Festivalul a fost însoțit, pe parcursul întregii zile, de un bogat program cultural, cuprinzând cântece și dansuri populare românești, oferite de formații ale românilor din Ungaria și din România, precum: Ansamblul Folcloric „Doina Bihorului”, Ansamblul Folcloric al Liceului “Nicolae Bălcescu” din Gyula, Păstrătorii tradițiilor din Aletea, Ansamblul Folcloric „Gheorghe Nistor” din Micherechi, Ansamblul „Academica” al Universității de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoaa; soliștii vocali Mircea Cârțișoreanu, Ancuța Matei, Mario Raul Cazac, Grigore Poiendan, precum și formația Balkan Fanatik.

De asemenea, au fost pregătite programe și locuri de joacă pentru copii (concerte, castel gonflabil, picturi pe față, vată pe băț, jocuri în aer liber și ateliere de lucru manual). Pentru vizitatori, Autoguvernarea pe Țară, împreună cu Asociația „Miruna” din Micherechi, Asociația Româno-Maghiară din Chitighaz și cu gospodinele din Micherechi, au pregătit peste 1.000 de porții de ciorbă, dar și alte mâncăruri tradiționale românești: turte (sau rătișe), umplute cu varză, cartofi, prai și scoacă, care au fost oferite gratuit familiilor și altor participanți. Mâncarea pregătită de Asociația Caritativă „Miruna” din Micherechi, a avut și scop caritativ, în vederea strângerii de fonduri pentru activitățile sociale pe care le desfășoară această Asociație.

La finalul Festivalului, juriul a gustat din mâncărurile pregătite de echipele concurente și a oferit premii câștigătorilor și participanților. https://youtu.be/_UDTe_YDJrs