FOTO. BLOCAJ. Tir blocat în sensul giratoriu de la intrarea în Vetiș

Șoferul nu a apreciat corect manevra și a rămas înțepenit de-a curmezișul drumului, oprind traficul pentru zece minute



Un incident rutier mai puțin obișnuit a avut loc la intrarea în comuna Vetiș, unde un tir a blocat pentru câteva minute circulația pe DN 19. Manevra eșuată a șoferului a dus la formarea unui blocaj total în zonă, fiind nevoie de intervenții improvizate pentru deblocarea traficului.

Din primele informații, șoferul tirului ar fi încercat să întoarcă în sensul giratoriu de la intrarea în Vetiș, însă nu a calculat corect dimensiunile vehiculului și spațiul disponibil. Mastodontul a rămas blocat de-a curmezișul drumului, fără posibilitatea de a înainta sau de a da înapoi.

Din cauza tirului imobilizat, traficul a fost complet paralizat atât pentru șoferii care circulau pe ruta Satu Mare – Decebal, cât și pentru cei care veneau dinspre Vetiș. Zeci de mașini au fost nevoite să aștepte eliberarea drumului.

După aproximativ zece minute, situația a fost rezolvată prin dislocarea unor balize care delimitau sensul giratoriu. Astfel, tirul a reușit să iasă din blocaj, iar circulația pe DN 19 a fost reluată în condiții normale.