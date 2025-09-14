FOTO: Echipa PSD Satu Mare a participat la manifestările dedicate comemorării a 153 de ani de la trecerea în eternitate a Eroului Național Avram Iancu

Duminică, 14 septembrie 2025, echipa PSD Satu Mare a participat la manifestările dedicate comemorării a 153 de ani de la trecerea în eternitate a Eroului Național Avram Iancu, organizate în Piața 25 Octombrie din municipiul Satu Mare.

La eveniment au participat: vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, consilierul municipal din Carei, Sebastian Oneț, vicepreședintele PSD Municipiul Satu Mare, Cosmin Domnișan, precum și președintele TSD Vetiș, Godeny Cristian.

Ceremonia de comemorare a reunit reprezentanți ai administrației locale și județene, dar și numeroși cetățeni, care au dorit să aducă un omagiu Crăișorului Munților. Figura emblematică a lui Avram Iancu rămâne un reper istoric de curaj, demnitate și spirit de sacrificiu, un simbol al luptei pentru libertate națională și dreptate socială.

Prezența comunității sătmărene la eveniment a confirmat respectul și recunoștința față de idealurile pentru care Avram Iancu a luptat și a sacrificat întreaga sa viață, valori ce continuă să inspire generațiile de astăzi.