FOTO. Laboratorul de Imagistică Medicală din cadrul SJU Satu Mare a fost dotat cu un aparat Roentgen digital de ultimă generație

Laboratorul de Imagistică Medicală din cadrul Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a fost dotat cu un aparat Roentgen digital de ultimă generație, cu ajutorul fondurilor europene.

Spre deosebire de tehnologia clasică, noul echipament medical este complet digital, ceea ce înseamnă că imaginile nu vor mai fi realizate pe filme radiologice, ci vor fi stocate în sistem PACS (sistem de arhivare și comunicare a imaginilor) și, de asemenea, vor putea fi transmise online către specialiști pentru o interpretare rapidă.

Aparatul permite efectuarea atât a radiografiilor de înaltă rezoluție, cât și a radioscopiilor, oferind rezultate detaliate, esențiale pentru stabilirea unui diagnostic corect. Pacienții sătmăreni vor beneficia astfel de investigații imagistice moderne, decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Echipamentul, în valoare de 1.638.340 lei, urmează să fie instalat și va fi pus în funcțiune imediat după obținerea tuturor autorizațiilor legale necesare.

Noul aparat a fost achiziționat printr-un proiect mai amplu care prevede dotarea ambulatoriului cu aparatură medicală performantă, cu ajutorul căreia să se poată realiza investigații medicale moderne.

