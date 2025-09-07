FOTO. Părintele Constantin Necula, invitat de onoare la Sărbătoarea Fiilor Satului Tătărăști

Duminică, 7 septembrie 2025, comunitatea din Tătărăști s-a pregătit pentru un eveniment de suflet – Sărbătoarea „Fiii Satului Tătărăști”, o manifestare ce îmbină rugăciunea, tradiția și bucuria de a fi împreună, așa cum a subliniat și părintele.

Programul a debuta la ora 09:00, cu Utrenia și Sfânta Liturghie, oficiată în biserica din sat. Invitat special la acest moment de rugăciune a fost părintele profesor universitar dr. habil. Constantin-Valer Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna” din Sibiu, unul dintre cei mai apreciați predicatori și conferențiari din țară, care de câte ori are ocazia vine cu plăcere la Satu Mare, iar de data aceasta în contextul celor două zile de conferințe ,,Eroi și Martiri” acesta a rămas și duminică la Tătărăști.

După Sfânta Liturghie, de la ora 12:00, în curtea bisericii a avut loc agapa creștină, unde fiecare participant a adus bucate pregătite acasă – mâncăruri tradiționale, prăjituri, fructe sau băuturi. Toate acestea au fost binecuvântate și împărțite, într-un spirit de comuniune și recunoștință în așa fel încât să ajungă la toată lumea prezentă.

De la ora 15:00, atmosfera de sărbătoare se va muta pe terenul de sport, unde se va desfășura Campionatul de fotbal „Cupa Fiii Satului Tătărăști”, o competiție care promite să aducă energie, veselie și spirit de echipă între tineri și comunitate.

Evenimentul este dedicat tuturor fiilor satului, celor care locuiesc acolo, dar și celor plecați, care revin cu drag să-și regăsească rădăcinile, familia și prietenii.