FOTO. PERFORMANȚĂ. Membrii Ansamblului „Vițe de Iederă”, premiați la Festivalul „Pe sub poala Codrului”

Trei tineri artiști au impresionat juriul la ediția a VII-a a concursului desfășurat la Stremț, județul Maramureș, obținând primele trei locuri pe podium



Duminică, 14 septembrie, la Stremț, județul Maramureș, a avut loc cea de-a VII-a ediție a Festivalului Concurs „Pe sub poala Codrului – Prânzul miresei, Anicuța”. Evenimentul a reunit tineri interpreți de muzică populară din mai multe județe, iar Ansamblul Folcloric „Vițe de Iederă” din județul Satu Mare s-a remarcat printr-o participare de succes.

Premii pentru sătmăreni

Ansamblul a fost reprezentat de trei membri – Dan David, Balazsi Ioana și Balazsi Carina – care au reușit să impresioneze juriul prin autenticitatea interpretării și talentul artistic. Cei trei au obținut premiile I, II și III, o performanță deosebită pentru grupul sătmărean.

Recunoaștere și apreciere

Succesul lor a fost salutat de organizatori, juriu și public, confirmând valoarea școlii de folclor sătmărene. „Felicitări, dragii noștri!”, au transmis colegii și susținătorii Ansamblului „Vițe de Iederă”, mulțumind totodată juriului pentru recunoașterea meritelor tinerilor artiști.

Tradiție și continuitate

Festivalul „Pe sub poala Codrului – Prânzul miresei, Anicuța” se înscrie în șirul manifestărilor dedicate păstrării tradițiilor și obiceiurilor populare din zona Codrului. Prin fiecare ediție, evenimentul oferă o scenă generoasă pentru promovarea folclorului autentic și pentru afirmarea noilor generații de interpreți.