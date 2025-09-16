FOTO. ȘANTIER. Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș, în plin proces de transformare cu fonduri europene

Lucrările de eficiență energetică și modernizare, finanțate prin PNRR, vor aduce spitalul la standarde europene, cu investiții de peste 54 de milioane de lei



Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș trece printr-un amplu proces de reabilitare și modernizare, menit să îmbunătățească atât eficiența energetică, cât și calitatea serviciilor medicale oferite pacienților. Investiția, realizată cu sprijinul fondurilor europene, este implementată de Consiliul Județean Satu Mare, depășește 54 de milioane de lei și reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din județul Satu Mare.

Demolări și recompartimentări în corpurile A și B

În această etapă, în corpurile A și B ale spitalului se finalizează operațiunile de demolare a fostelor secții ATI și Ortopedie. Spațiile rezultate vor fi recompartimentate, pentru a răspunde cerințelor actuale și pentru a optimiza circuitele medicale.

Confort termic și eficiență energetică

Urmează izolarea termică a clădirilor și montarea noii tâmplării exterioare, lucrări care vor aduce beneficii importante din punct de vedere al confortului pacienților și al reducerii consumului de energie.

Cinci corpuri, un singur obiectiv

Întregul spital, alcătuit din cinci corpuri, va fi supus unor intervenții complexe. Printre acestea se numără reabilitarea termică a elementelor de anvelopă, modernizarea sistemelor de încălzire și apă caldă, instalarea de sisteme alternative pentru energie electrică și termică, utilizarea surselor regenerabile, dar și modernizarea instalațiilor de iluminat și a celor de oxigen.

54 de milioane de lei pentru sănătate și sustenabilitate

Valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș”, implementat de Consiliul Județean Satu Mare, este de 54.008.740,70 lei, inclusiv TVA. Doar lucrările de construcții și montaj însumează peste 28,6 milioane lei fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), consolidând poziția județului Satu Mare pe harta investițiilor în infrastructura medicală modernă și sustenabilă.