PERICOL. Cod portocaliu de furtuni în Satu Mare: grindină și vânt puternic în mai multe localități

Meteorologii au emis o avertizare nowcasting pentru județul Satu Mare, valabilă în după-amiaza zilei de luni, 8 septembrie, cu fenomene extreme pe arii restrânse.



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de vreme severă imediată, valabil luni, 8 septembrie, între orele 15:15 și 16:00, pentru mai multe localități din județul Satu Mare.

Localitățile vizate

Avertizarea se aplică pentru: Carei, Tășnad, Sanislău, Pișcolt, Andrid, Căuaș, Santău, Tiream, Petrești, Pir și Săuca.

Fenomene așteptate

Conform meteorologilor, în intervalul menționat se vor semnala:

grindină de dimensiuni mari (2–4 cm) ,

averse torențiale ,

frecvente descărcări electrice ,

intensificări ale vântului cu viteze între 50 și 70 km/h.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în aer liber pe durata fenomenelor extreme, să adăpostească animalele și bunurile expuse și să nu parcheze autoturismele sub copaci sau stâlpi de electricitate.