Ghiță Boțoș condus pe drumul veșniciei de familie, prieteni și muzică

Comunitatea sătmăreană a trăit astăzi momente de profundă durere, când zeci de persoane s-au adunat pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Ghiță Boțoș, un om apreciat pentru bunătatea, generozitatea și sprijinul său necondiționat.

Pentru cei care l-au cunoscut, Ghiță Boțoș a fost mai mult decât un prieten – a fost un adevărat sprijin, un om cald, dar puternic, care a știut mereu să îi încurajeze pe cei din jur și să le ofere încredere.

Durerea pierderii este resimțită cel mai puternic în familie. Soția sa, copleșită de tristețe, a transmis un mesaj emoționant:

„Cu inima frântă, anunț plecarea prea devreme dintre noi a soțului meu iubit, Botoș Gheorghe (Ghiță Boțoș), tată iubitor al celor trei copii ai noștri. A luptat cu putere și demnitate, iar lipsa lui lasă o durere pe care nu o pot cuprinde în cuvinte. Dumnezeu să-l odihnească în pace.”

Comunitatea păstrează vie amintirea lui Ghiță Boțoș, un om care a lăsat în urmă nu doar durere, ci și un exemplu de bunătate, prietenie și credință.