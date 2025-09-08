Identificat și cercetat pentru furt

La data de 5 septembrie a.c., în jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei, au fost sesizați de un bărbat de 41 de ani, din județul Sălaj, despre faptul că persoane necunoscute profitând de portierele lăsate neasigurate ale unui autoturism ce se afla parcat pe raza municipiului Carei, au pătruns în interior de unde i-au sustras mai multe bunuri, cauzând un prejudiciu de aproximativ 4.400 de lei.

În urma activităților informativ operative efectuate, la scurt timp de la sesizare a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei, constatând faptul că un bărbat de 49 de ani, din localitatea Căpleni, profitând de portierele lasate neasigurate ale autoturismului, ar fi pătruns în interior de unde ar fi sustras 2 tablete, o pereche de căști wireless și mai multe obiecte vestimentare.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit persoanei vătămate.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.