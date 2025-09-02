Identificată și cercetată de polițiști pentru furtul unui biciclete

La data de 1 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei au fost sesizați de o femeie de 39 de ani, din municipiul Carei despre faptul că persoane necunoscute i-au sustras din scara blocului bicicleta, în valoare de aproximativ 1.000 de lei.

În urma activităților investigative desfășurate, la scurt timp de la sesizare a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei, constatând faptul că o tânără de 19 de ani, din municipiul Carei, ar fi sustras bicicleta, lăsată neasigurată în scara blocului.

Bicicleta a fost recuperată și restituită persoanei vătămate. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Atenție la bunurile nesupravegheate – Recomandări preventive

În locuințe / curți/ scări de bloc:

-Nu lăsați la vedere în curte sau la intrare biciclete, trotinete sau scule;

-Nu fixați bicicleta/trotineta doar de roată, ci de cadrul principal;

Folosiți sisteme antifurt (lacăt, lanț, dispozitive de blocare);

-Nu lăsați chei de rezervă ,,ascunse’’ pe hol sau în alte locuri;

Dacă locuiți la parter, nu lăsați pe pervaz obiecte de valoare.

În spații publice (stradă, parc, cafenea etc.):

Nu lăsați bagaje, genți, telefoane sau alte obiecte de valoare pe mese, scaune sau lângă dumneavoastră fără supraveghere;

Țineți geanta închisă și cât mai aproape de corp, preferabil în față;

Evitați să expuneți în public sume mari de bani, bijuterii sau dispozitive electronice;

Dacă trebuie să vă ridicați de la masă, luați bunurile cu dumneavoastră.

În autoturisme:

Nu lăsați la vedere obiecte de valoare (genți, telefoane, laptopuri, aparatură);

Parcați doar în locuri bine iluminate și, dacă este posibil, supravegheate;

Încuierea ușilor și verificarea geamurilor înainte de a pleca este esențială.