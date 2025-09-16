„Îi încurajez pe tinerii din Marghita și din zonele învecinate să aleagă să studieze ACASĂ, alături de noi” *Interviu cu Lect. univ. dr. DÁVID Katalin – Gabriela, coordonator al Extensiei Universitare UVVG Marghita

Extensia universitară Marghita are o istorie și o evoluție cu adevărat remarcabile. A fost fondată printr-o colaborare excepțională între regretatul Rector fondator, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, și Prof. Gheorghiță Lupău, cu sprijinul comunității locale, care și-a dorit dintotdeauna să ofere tinerilor posibilitatea de „a studia acasă”.

Primele activități s-au desfășurat în cadrul liceului local, cu pași mici, dar siguri. Odată cu creșterea numărului de studenți și extinderea programelor de studiu, a crescut și sprijinul autorităților locale.

Despre ce înseamnă Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad pentru zona Marghitei și despre oferta educațională pentru anul universitar 2025-2026, am stat de vorbă cu Lect. univ. dr. DÁVID Katalin – Gabriela, coordonator al Extensiei Universitare UVVG Marghita.

Doamna lector universitar, extensia UVVG Marghita pe care o conduceți este un pilon important în peisajul academic al zonei și are un parcurs bun.

Da, într-adevăr, extensia UVVG Marghita se bucură de un parcurs interesant, în care ne-am bucurat de suportul unor oameni care au crezut în visul președintelui fondator, regretatul prof. univ. dr. Aurel Ardelean. Trebuie să menționez că în special sprijinul domnului primar Pocsai Zoltan edil local la începuturile noastre, și al Consiliului Local, coordonat de ing. Anton Arkosi. Nu pot să nu aduc un omagiu acestor personalități locale care au fost și rămân protectori ai extensiei, inclusiv în momentele dificile, cum a fost criza din 2022. Cu sprijinul conducerii UVVG Arad, în special al dnei rector Prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, alături de implicarea primarului actual, ec. Zsolt Demian, extensia Marghita a renăscut și continuă să crească, atât în ceea ce privește numărul de studenți, cât și prin calitatea programelor oferite.

Ce programe de studii oferiți în prezent și cum sunt acestea adaptate cerințelor actuale ale societății?

Momentan, oferim un singur program de licență în cadrul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie – specializarea Marketing. Este un program mereu actualizat, în pas cu tendințele pieței și nevoile mediului economic local. În ultimii ani, a crescut interesul pentru domeniul IT și pentru utilizarea inteligenței artificiale în afaceri. Colaborarea strânsă cu mediul de afaceri local ne permite să identificăm rapid cerințele pieței și să adaptăm curriculumul, asigurând o formare profesională relevantă.

Cum sprijiniți inserția profesională a absolvenților?

Inserția profesională este o preocupare permanentă pentru noi. Oferim stagii de practică în companiile partenere, consiliere în carieră și orientare profesională, încurajând studenții să-și descopere aptitudinile și să exploreze opțiuni precum freelancing-ul sau joburile temporare. Totodată, promovăm activ antreprenoriatul. Fiind o facultate cu vocație antreprenorială, sprijinim studenții și absolvenții să-și deschidă propriile afaceri – de la selecția ideii de afacere până la planificare, identificarea surselor de finanțare și implementare. Prin proiectele europene DACIA și ACASA, peste 350 de studenți și absolvenți au fost formați în antreprenoriat, iar 10 dintre ei au lansat afaceri sustenabile în județul Bihor, atrăgând finanțări de aproximativ 360.000 euro.

Care sunt oportunitățile de internaționalizare pentru studenți?

Extensia Marghita a găzduit recent vizite internaționale importante – din partea Ambasadei Republicii Turcia și a unei delegații din Zanzibar, în cadrul parteneriatului dintre UVVG Arad și Universitatea de Stat SUZA. Studenții au de asemenea oportunitatea de a participa la mobilități internaționale prin Programul Erasmus, având acces la universități și instituții partenere din întreaga Europa. Încurajăm studenții să profite din plin de aceste oportunități de dezvoltare.

Ce ne puteți spune despre procesul de admitere din acest an?

Admiterea din acest an decurge conform așteptărilor noastre, datorită unei campanii de promovare bine coordonate la nivel central și local. Ca și anul trecut, am reușit să ne atingem cifra de școlarizare.

Ce opțiuni sunt disponibile pentru sesiunea din septembrie?

În sesiunea din septembrie, este disponibil în continuare programul de Marketing. Însă, pentru noul an universitar, vom depune documentația pentru autorizarea altor programe: Management și un program de masterat care să îmbine marketingul și managementul. Pe viitor, ne dorim să extindem oferta și în alte domenii, precum drept, educație sau psihologie.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră deviza „Pregătit pentru viață și format pentru piața forței de muncă”?

Această deviză reflectă filosofia noastră educațională: pregătirea studenților nu trebuie să fie doar teoretică, ci să includă dezvoltarea abilităților practice, spiritului antreprenorial, gândirii critice, comunicării eficiente și adaptabilității. În esență, înseamnă să formăm tineri capabili să facă față provocărilor vieții și pieței muncii, să contribuie activ la societate și economie, cu încredere în propriile cunoștințe și competențe.

În final, ce mesaj aveți pentru tinerii care se gândesc să aleagă UVVG?

Mesajul meu este clar: alegeți EDUCAȚIA ! Iar dacă sunteți în căutarea unui mediu universitar modern, prietenos, aproape de casă și orientat spre dezvoltarea profesională și personală, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și extensia universitară Marghita sunt alegerea potrivită. În mod special, îi încurajez pe tinerii din Marghita și din zonele învecinate să aleagă să studieze ACASĂ, alături de noi. Aici punem accent pe calitate, inovație și sprijin constant pentru fiecare student. Vă așteptăm cu brațele deschise pentru a deveni parte din comunitatea noastră și pentru a vă transforma visurile în realitate!

Platforma de înscrieri la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este deschisă până în 21 septembrie pentru programele de studiu non-medicale la www.admitere.uvvg.ro.