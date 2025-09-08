Început de an școlar în Ardud: provocări și modernizare în învățământ

Noul an școlar a început cu un mesaj de încurajare și sprijin din partea primarului orașului Ardud, Ovidiu Duma, adresat tuturor preșcolarilor, elevilor din clasele primare, gimnaziale și liceenilor de la Liceul Tehnologic Ardud și structurile sale aparținătoare.

Primarul a subliniat că acest an aduce provocări importante: „Noul an școlar aduce cu sine provocări poate mai mari decât oricând, nu doar datorită reorganizării instituțiilor de învățământ din Ardud, dar și în contextul situației delicate a sistemului educațional la nivel național.”

În același timp, începutul anului școlar aduce și motive de bucurie pentru comunitatea locală. La Ardud, clădirile Școlii Gimnaziale Mădăraș și corpurile B și C ale Liceului Tehnologic Ardud se află într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Lucrările au fost demarate la începutul vacanței de vară și continuă într-un ritm susținut.

„Împreună cu conducerea liceului am identificat soluții temporare pentru desfășurarea cursurilor, astfel încât procesul educațional să continue în condiții bune. Avem însă convingerea că, odată finalizate lucrările, vom putea oferi copiilor și tinerilor noștri un spațiu modern, sigur și prietenos, așa cum merită”, a transmis primarul Ovidiu Duma.

Întreg mesajul s-a încheiat cu urări de succes pentru elevi și cadre didactice: „Mult succes tuturor în noul an școlar!”

Acest început simbolizează angajamentul administrației locale pentru educație și dorința de a oferi tinerilor condiții optime pentru învățare, în ciuda provocărilor și schimbărilor din sistemul de învățământ.