INFRACȚIUNI. Doi șoferi din Satu Mare, prinși la volan fără permis de conducere

Unul dintre ei avea alcoolemie de 0,41 mg/l și a prezentat polițiștilor un permis fals.



Polițiștii sătmăreni au depistat în trafic, în aceeași zi, doi bărbați care conduceau autoturisme fără a deține permis de conducere. În ambele cazuri au fost deschise dosare penale pentru multiple infracțiuni rutiere.

Șofer prins cu permis fals și sub influența alcoolului

La data de 15 septembrie, în jurul orei 22.30, pe strada Odoreului din municipiul Satu Mare, polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani.

În urma verificărilor, s-a constatat că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie și a prezentat un document care ridică suspiciunea de fals.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de:

conducerea unui vehicul fără permis de conducere,

conducerea sub influența alcoolului,

fals material în înscrisuri oficiale,

uz de fals.

Al doilea caz, pe DJ 194C în Lazuri

În aceeași zi, la ora 17.47, polițiștii Secției Rurale Satu Mare au oprit în localitatea Lazuri un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani, din municipiul Satu Mare.

Verificările au arătat că acesta figura cu dreptul de a conduce anulat.

Și în acest caz au fost demarate cercetări pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.