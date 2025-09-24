INTERREG LA 35 DE ANI. ZIUA COOPERĂRII LA SZEGED.

Consulul general Florin Vasiloni a subliniat rolul esențial al culturii în consolidarea cooperării transfrontaliere și a evidențiat contribuția tinerilor artiști ca veritabili ambasadori ai dialogului, colaborării și înțelegerii reciproce. Szeged a devenit, timp de trei zile, un adevărat hub al schimbului cultural. Programul a cuprins dezvelirea picturii murale realizate de Adél Kiss, expoziția de fotografie de artă stradală și deschiderea oficială la Grand Café Szeged. Publicul s-a bucurat de proiecții de film, inclusiv documentarul românesc ”De ce scriu aceștia pe ziduri”, urmat de o masă rotundă cu regizorul, dar și de concerte live, sesiuni animate de DJ, prezentări de film VR și tururi ghidate de artă stradală. Îmbinarea dintre artă, muzică și dialog a conturat o atmosferă memorabilă, marcată de creativitate și spirit de cooperare. La workshopul găzduit de ICR Seghedin participat regizorii Alin Boeru, Mikulán Dávid, istoricul de artă Mihai Moldovan, expertul în comunicare Tóth György, alături de studenți din ambele țări.