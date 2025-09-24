INTERREG LA 35 DE ANI. ZIUA COOPERĂRII LA SZEGED.

În data de 18 septembrie 2025, Florin Vasiloni, consulul general al României la Szeged a participat la inaugurarea proiectului RO/HU „Comunități prin artă”. În cadrul acestui proiect, Adela Kiss, artist plastic reprezentativ a comunității istorice românești din Ungaria, fost bursier al statului român la Cluj-Napoca, a realizat o pictură murală amplă, în clădirea Cinematografului Central din Szeged.
Pentru a marca aniversarea a 35 de ani, Programul Interreg ROHU s-a alăturat proiectului Comunități prin artă/ ROHU00435, pe care îl finanțează. Un moment deosebit a fost crearea pânzei aniversare Interreg 35 la sediul Filialei din Szeged a Institutului Cultural Român din Budapesta, sub îndrumarea artistei Adela Kiss. Tineri artiști din România și Ungaria, partenerii de proiect și reprezentanții programului au contribuit la această lucrare colectivă, simbol al creativității care unește comunitățile dincolo de granițe.
Grand Café Szeged a găzduit ceremonia de deschidere, marcată de inaugurarea unei picturi murale semnate de Adél Kiss și de vernisajul unei expoziții de fotografie de artă stradală. Ruxandra Țuțuianu, Șef Serviciu Autoritatea de Management a Programului Interreg ROHU, a deschis evenimentul printr-un mesaj care a dat tonul a trei zile dedicate culturii, dialogului și cooperării.
Consulul general Florin Vasiloni a subliniat rolul esențial al culturii în consolidarea cooperării transfrontaliere și a evidențiat contribuția tinerilor artiști ca veritabili ambasadori ai dialogului, colaborării și înțelegerii reciproce. Szeged a devenit, timp de trei zile, un adevărat hub al schimbului cultural. Programul a cuprins dezvelirea picturii murale realizate de Adél Kiss, expoziția de fotografie de artă stradală și deschiderea oficială la Grand Café Szeged. Publicul s-a bucurat de proiecții de film, inclusiv documentarul românesc ”De ce scriu aceștia pe ziduri”, urmat de o masă rotundă cu regizorul, dar și de concerte live, sesiuni animate de DJ, prezentări de film VR și tururi ghidate de artă stradală. Îmbinarea dintre artă, muzică și dialog a conturat o atmosferă memorabilă, marcată de creativitate și spirit de cooperare. La workshopul găzduit de ICR Seghedin participat regizorii Alin Boeru, Mikulán Dávid, istoricul de artă Mihai Moldovan, expertul în comunicare Tóth György, alături de studenți din ambele țări.
Reprezentanții Interreg au adresat mulțumiri Consulatului General al României la Szeged pentru sprijinul constant acordat comunității românești locale și cooperării transfrontaliere, precum și partenerilor din proiectul de la Szeged, Anthropolis (Ungaria) și Citizenit (România), pentru contribuția lor la realizarea acestor activități inspiraționale. Cei 35 de ani de Interreg demonstrează că ideea de cooperare nu este doar un concept teoretic, ci o realitate trăită zi de zi, o formă de colaborare care apropie oameni, inspiră creativitate și contribuie la construirea unui viitor mai bun pentru toți.
În contextul Zilei Cooperării Interreg 2025, reprezentanții Interreg, precum și CG Szeged privesc cu încredere înainte pentru realizarea multor proiecte, parteneriate durabile și realizări comune.