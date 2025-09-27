INTERVENȚIE. Patrimoniu salvat din flăcări: exercițiu de amploare la Muzeul Satului Oșenesc

Instituțiile județene au simulat un scenariu de incendiu pentru salvarea patrimoniului cultural local



În cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului 2025, la Muzeul Satului Oșenesc din Negrești-Oaș a avut loc vineri un exercițiu interinstituțional complex, primul de acest tip în județul Satu Mare. Scenariul a presupus intervenția coordonată a mai multor structuri pentru gestionarea unui incendiu într-o clădire monument istoric și evacuarea în siguranță a bunurilor culturale.

Colaborare pentru protejarea patrimoniului

Evenimentul a fost organizat sub egida Primăriei Negrești-Oaș, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare, Institutul Național al Patrimoniului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș”, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Inspectoratul de Poliție Județean, Muzeul „Țării Oașului” și Muzeul Județean Satu Mare.

La exercițiu a participat și subprefectul Ioan Tibil, reprezentant al Instituției Prefectului Județul Satu Mare, acesta subliniind importanța coordonării interinstituționale în protejarea patrimoniului.

Simulare de incendiu cu evacuare de bunuri culturale

Exercițiul tactic a fost aprobat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență și a avut ca obiectiv verificarea reacției instituțiilor implicate într-o situație de urgență într-un spațiu muzeal.

Au fost testate atât procedurile de intervenție într-o clădire monument istoric, cât și modul de identificare, manipulare, evacuare și depozitare temporară a bunurilor culturale mobile. Exercițiul a inclus „varianta maximală de intervenție”, accentul fiind pus pe coordonarea între instituții și pe rolul colectivului muzeal în gestionarea patrimoniului.

Mesajul autorităților

„Acest exercițiu complex reprezintă o dovadă concretă a profesionalismului și a dedicării instituțiilor implicate. Transmit sincere felicitări tuturor participanților pentru efortul de a consolida capacitatea de reacție rapidă și coordonată în fața riscurilor! Misiunea noastră comună de a apăra și a conserva patrimoniul cultural, fie el imobil sau mobil, este esențială. Prin astfel de acțiuni, asigurăm nu doar integritatea unor bunuri de o valoare inestimabilă, ci și transmiterea moștenirii Țării Oașului către generațiile viitoare”, a declarat subprefectul Ioan Tibil.

Exercițiul de la Negrești-Oaș marchează un pas important în pregătirea instituțiilor locale pentru protejarea patrimoniului cultural în situații de risc și consolidează colaborarea între autoritățile județene și naționale.